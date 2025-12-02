Ученые МГУ улучшили ИИ для диагностики туберкулеза по снимкам

Синтетические изображения сохраняют важные диагностические особенности, но при этом отличаются по структуре. Это повышает устойчивость и точность работы нейросетевых моделей, особенно при анализе снимков низкого качества, что актуально при различиях в оборудовании и условиях съемки, отметили в пресс-службе.

Метод был протестирован на международных наборах данных, включающих тысячи рентгенограмм. Эксперименты подтвердили, что добавление синтетических изображений повышает диагностическую точность, особенно при работе с небольшими выборками.