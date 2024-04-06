Ученые МГУ усовершенствовали состав бетонных конструкций

Опубликовано 06 апреля 2024, 12:11
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Ученые МГУ усовершенствовали состав бетонных конструкцийЧто повышает устойчивость зданий
В Фонде поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщили, что ученые из МГТУ им. Баумана и компании «Гален» сделали шаг вперед, усовершенствовав состав бетонных конструкций. Теперь используются композитные материалы, которые делают здания и мосты более устойчивыми и долговечными.
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Новые материалы, созданные на основе эпоксидной смолы, обладают уникальными свойствами. Они легче стальной арматуры в 4 раза, что снижает нагрузку на конструкции. Коэффициент теплопроводности и линейной температурной деформации также значительно ниже, что обеспечивает экологическую безопасность и комфорт в зданиях.
Эти инновационные материалы могут использоваться практически везде: от строительства мостов и путепроводов до укрепления фасадов зданий. Они также обладают высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред.
Авторы проекта не только разработали новые материалы, но и создали оборудование для их производства, существенно улучшив процесс и повысив его эффективность.