Ученые МГУ установили рекорд высоты полета гидроракеты

Гидроракета длиной 2,5 метра с 4 литрами воды на борту была запущена 22 ноября на аэродроме в Киржаче Владимирской области. Конструкция способна развивать скорость до 110 метров в секунду. В тот же день ученые запустили вторую ракету длиной 2,3 метра, которая поднялась на 270 метров.

Мировой рекорд для подобных устройств составляет 961 метр и был установлен в Австралии шесть лет назад. В отличие от зарубежного эксперимента, расчеты российских ученых полностью соответствовали практическим результатам. Проект реализуется в рамках образовательной программы МГУ «Ракета на километр».