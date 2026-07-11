Ученые МГУ выяснили, что птицы меняют маршруты ради сезона размножения

Для наблюдения ученые закрепили на птицах миниатюрные датчики-рюкзачки, которые отслеживали перемещения стаи в течение нескольких месяцев. Птицы зимуют на территории около 4 тыс. км от Сенегала до Центральноафриканской Республики, отметили в пресс-службе.

Осенью мухоловки преодолевают около 12,7 тыс. км по привычному маршруту через Испанию, а весной сокращают путь до 4,5 тыс. км, напрямую пересекая Сахару. Такой риск позволяет им быстрее достичь мест гнездования. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.