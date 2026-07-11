Ученые МГУ выяснили, что птицы меняют маршруты ради сезона размножения

Опубликовано 11 июля 2026, 16:521 мин.
Ученые МГУ выяснили, что птицы меняют маршруты ради сезона размноженияМухоловки сокращают путь весенней миграции
В пресс-службе Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщили, что ученые вуза в составе международной группы изучили поведение мухоловок-пеструшек Ficedula hypoleuca и выяснили, что птицы способны менять маршрут возвращения с зимовки из-за ограниченного времени на размножение.
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Для наблюдения ученые закрепили на птицах миниатюрные датчики-рюкзачки, которые отслеживали перемещения стаи в течение нескольких месяцев. Птицы зимуют на территории около 4 тыс. км от Сенегала до Центральноафриканской Республики, отметили в пресс-службе.
Осенью мухоловки преодолевают около 12,7 тыс. км по привычному маршруту через Испанию, а весной сокращают путь до 4,5 тыс. км, напрямую пересекая Сахару. Такой риск позволяет им быстрее достичь мест гнездования. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.