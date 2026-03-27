Опубликовано 27 марта 2026, 16:45
Ученые МИФИ нашли основу для радиопротекторов нового поколения в витаминах

Природные антиоксиданты могут заменить токсичные радиопротекторы
Специалисты МИФИ и Федерального медицинского биофизического центра выявили соединения, которые могут стать основой для радиопротекторов нового поколения. Речь идет о водорастворимой форме витамина Е (тролокс), аскорбиновой кислоте и производных хлорофиллина, пишет ТАСС.
Ученые МИФИ нашли основу для радиопротекторов нового поколения в витаминах

Современные радиозащитные препараты, такие как индралин и амифостин, эффективны, но токсичны. Они сужают сосуды, влияют на давление и не подходят для длительного применения. Ученые предложили использовать вместо синтетических веществ природные антиоксиданты, которые участвуют в жизненно важных процессах.

В ходе экспериментов на клетках и животных подтвердили, что витамины С и Е снижают окислительный стресс, вызванный облучением. Эти вещества малотоксичны и могут применяться в больших дозах длительное время. Это особенно важно при авариях на АЭС, лучевой терапии и космических перелетах.

До внедрения предстоит найти оптимальные дозировки и способы доставки. Исследования сейчас ведутся с рентгеновским излучением, в планах — изучение эффективности при гамма-облучении.