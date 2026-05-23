Ученые МИСИС и РНИМУ создали наночастицы для очистки воды от красителей

Главная особенность разработки в том, что модификация поверхности частиц не требуется. Достаточно правильно выстроить внутреннюю структуру. Ученые синтезировали стержневые наночастицы с порами двух типов: мелкими до 10 нанометров и крупными до 50 нанометров. Соотношение пор регулируется скоростью нагрева при обжиге, отметили в ведомстве.

После очистки воды наночастицы легко извлечь магнитом. Материал выдержал множество циклов использования без потери эффективности. В испытаниях он успешно справился с метиленовым синим, метиловым оранжевым и эриохромом синим.

Исследование поддержано программой «Приоритет 2030».