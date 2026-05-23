Ученые МИСИС и РНИМУ создали наночастицы для очистки воды от красителей

Опубликовано 23 мая 2026, 15:381 мин.
Ученые МИСИС и РНИМУ создали наночастицы для очистки воды от красителейМатериал на основе феррита кобальта
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Университета науки и технологий МИСИС совместно с коллегами из РНИМУ им. Н. И. Пирогова разработали новую технологию очистки промышленных сточных вод от органических красителей. Для этого используются мезопористые наночастицы феррита кобальта.
Главная особенность разработки в том, что модификация поверхности частиц не требуется. Достаточно правильно выстроить внутреннюю структуру. Ученые синтезировали стержневые наночастицы с порами двух типов: мелкими до 10 нанометров и крупными до 50 нанометров. Соотношение пор регулируется скоростью нагрева при обжиге, отметили в ведомстве.
После очистки воды наночастицы легко извлечь магнитом. Материал выдержал множество циклов использования без потери эффективности. В испытаниях он успешно справился с метиленовым синим, метиловым оранжевым и эриохромом синим.
Исследование поддержано программой «Приоритет 2030».