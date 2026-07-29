Ученые МИСИС нашли способ повысить прочность сплавов для энергетики

Высокоэнтропийные сплавы состоят минимум из пяти элементов в близких пропорциях и отличаются высокой термической стабильностью, коррозионной и радиационной стойкостью. Однако у сплава кобальта, хрома, меди, железа и никеля ученые обнаружили слабое место.

Оказалось, что разрушение начинается в областях с повышенным содержанием меди. Именно там возникают напряжения и формируются трещины. Для улучшения характеристик исследователи предлагают уменьшить долю меди, изменить технологии обработки или увеличить содержание никеля, который помогает растворять медь.

Результаты работы опубликованы в Journal of Materials Science и могут использоваться при разработке защитных покрытий, композитов и материалов для высокотехнологичных производств, отметили в вузе.