Ученые МИСИС разработали пластырь для борьбы с рецидивами рака

Опубликовано 29 апреля 2024, 09:16
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Ученые МИСИС разработали пластырь для борьбы с рецидивами ракаЧто повысит эффективность лечения
Специалисты Университета МИСИС создали биоразлагаемый пластырь, который может стать новым методом борьбы с рецидивами рака. Пластырь имплантируется в место удаленной опухоли и на протяжении года дозировано высвобождает химиотерапевтические препараты, точно воздействуя на скопления раковых клеток.
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Это позволяет повысить эффективность лечения и снизить его побочные эффекты. Пластырь состоит из двух слоев: подложки из биоразлагаемого поликапролактона и тонкого многослойного покрытия, содержащего лекарственное средство — доксорубицин.
По результатам исследований, пластырь способен непрерывно высвобождать лекарство в течение 6 месяцев. Через 2−3 года после имплантации пластырь полностью растворяется в организме, что избавляет пациентов от необходимости повторной операции по его извлечению.
Разработка ученых МИСИС может стать новым прорывом в лечении онкологических заболеваний и помочь спасти жизни людей.