Ученые МИСИС разработали пластырь для борьбы с рецидивами рака

Это позволяет повысить эффективность лечения и снизить его побочные эффекты. Пластырь состоит из двух слоев: подложки из биоразлагаемого поликапролактона и тонкого многослойного покрытия, содержащего лекарственное средство — доксорубицин.

По результатам исследований, пластырь способен непрерывно высвобождать лекарство в течение 6 месяцев. Через 2−3 года после имплантации пластырь полностью растворяется в организме, что избавляет пациентов от необходимости повторной операции по его извлечению.

Разработка ученых МИСИС может стать новым прорывом в лечении онкологических заболеваний и помочь спасти жизни людей.