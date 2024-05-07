Ученые МИСИС разработали способ ускорить квантовые вычисления

Опубликовано 07 мая 2024, 00:00
1 мин.
Ученые МИСИС разработали способ ускорить квантовые вычисленияОн использует два типа сверхпроводящих кубитов
В пресс-службе НИТУ МИСИС сообщили, что ученые вуза разработали новый подход, который позволит ускорить проведение логических операций на квантовых компьютерах. Новый метод использует два типа сверхпроводящих кубитов и микроволновые импульсы для запутывания трех кубитов за одну операцию. Это позволит исполнять более сложные алгоритмы на квантовых компьютерах.
© Ferra.ru
Одна из главных проблем квантовых компьютеров — ограниченное время жизни кубитов. Из-за случайных взаимодействий с окружающей средой информация в кубитах может быть потеряна. Новый подход МИСИС частично решает эту проблему, делая операции с кубитами быстрее, отметили в рпесс-службе.
Разработка российских ученых может стать важным шагом на пути к созданию более мощных квантовых компьютеров. Квантовые компьютеры могут совершать вычисления, недоступные обычным компьютерам. Они могут быть использованы для разработки новых лекарств, создания сверхпрочных материалов и решения других сложных задач.