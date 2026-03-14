Ученые МИСИС создали квантовый алгоритм на кудитах для машинного обучения

Использование кудитов позволяет кодировать больше информации в одном элементе. Например, кутрит содержит 3 состояния, а куквадрит 4. По словам разработчиков, такой подход сокращает количество вычислительных шагов при выполнении сложных квантовых операций.

Алгоритм основан на модели опорных векторов, применяемой для классификации данных. В ходе работы данные кодируются в квантовых состояниях, после чего проходят через цепочку квантовых вентилей. Наиболее высокая точность классификации была получена при 1024 итерациях вычислений, отметили в пресс-службе.