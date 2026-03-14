Ученые МИСИС создали квантовый алгоритм на кудитах для машинного обучения

Опубликовано 14 марта 2026, 14:56
Ученые МИСИС создали квантовый алгоритм на кудитах для машинного обученияНовый метод точнее классифицирует данные
В пресс-службе Университета МИСИС сообщили, что ученые вуза представили алгоритм машинного обучения, рассчитанный на использование в квантовых компьютерах. В основе метода лежит применение кудитов вместо традиционных кубитов. Кудит представляет собой единицу квантовой информации с несколькими уровнями состояний, тогда как кубит может одновременно находиться в состояниях 0 и 1.
Использование кудитов позволяет кодировать больше информации в одном элементе. Например, кутрит содержит 3 состояния, а куквадрит 4. По словам разработчиков, такой подход сокращает количество вычислительных шагов при выполнении сложных квантовых операций.
Алгоритм основан на модели опорных векторов, применяемой для классификации данных. В ходе работы данные кодируются в квантовых состояниях, после чего проходят через цепочку квантовых вентилей. Наиболее высокая точность классификации была получена при 1024 итерациях вычислений, отметили в пресс-службе.