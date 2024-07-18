Ученые МИСИС вдвое повысили эффективность наносветодиодов

Опубликовано 18 июля 2024, 15:38
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Ученые МИСИС вдвое повысили эффективность наносветодиодовC 5,5% до 10,6%
Специалисты МИСИС и Физического института имени П. Н. Лебедева РАН вместе с южнокорейским Университетом Корё разработали улучшенную технологию получения наносветодиодов. Эта методика позволила повысить их эффективность преобразования электричества в свет с 5,5% до 10,6%. Теперь мельчайшие элементы будут светить ярче и потреблять меньше энергии.
По словам инженера лаборатории «Ультраширокозонные полупроводники» НИТУ МИСИС Луизы Алексанян, при создании светодиодов менее 30 микрометров возникают дефекты, которые снижают их эффективность. Решением стало добавление наночастиц серебра, покрытых диоксидом кремния, что позволило улучшить внутреннюю квантовую эффективность до 10,6%.
Исследования показывают, что наносветодиоды обладают высокой яркостью и контрастностью. Это делает их перспективными для создания устройств с высоким разрешением и малым размером пикселя, таких как VR-очки и линзы.