Ученые МИСИС вдвое повысили эффективность наносветодиодов

По словам инженера лаборатории «Ультраширокозонные полупроводники» НИТУ МИСИС Луизы Алексанян, при создании светодиодов менее 30 микрометров возникают дефекты, которые снижают их эффективность. Решением стало добавление наночастиц серебра, покрытых диоксидом кремния, что позволило улучшить внутреннюю квантовую эффективность до 10,6%.

Исследования показывают, что наносветодиоды обладают высокой яркостью и контрастностью. Это делает их перспективными для создания устройств с высоким разрешением и малым размером пикселя, таких как VR-очки и линзы.