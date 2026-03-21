Ученые нашли 10 новых для Волги видов рыб

Исследователи применили метод ДНК-штрихкодирования. Он позволяет определять вид по небольшому фрагменту ткани или по ДНК, содержащейся в воде. Это особенно важно для внешне похожих рыб и упрощает экологический мониторинг.

Созданная библиотека штрихкодов охватывает 85% видов Волжского бассейна. Она поможет отслеживать редкие и исчезающие виды, а также выявлять чужеродных рыб. Волга испытывает высокую антропогенную нагрузку, поэтому данные о биоразнообразии особенно важны для сохранения уязвимых видов.

Исследование выполнено под руководством Бориса Лёвина из Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН и Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии, Мордовским государственным заповедником, Астраханским государственным заповедником, Институтом океанологии имени П. П. Ширшова РАН и Санкт-Петербургским научным центром РАН.