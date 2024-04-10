Ученые нашли способ увеличить жизнь стволовых клеток

Опубликовано 10 апреля 2024, 21:11
1 мин.
Ученые нашли способ увеличить жизнь стволовых клетокВ два или три раза
В пресс-службе Российского научного фонда сообщили, что российские молекулярные биологи добились прорыва в исследованиях стволовых клеток. Они обнаружили, что увеличение длины теломеров, концевых участков хромосом, позволяет удвоить или даже утроить продолжительность жизни культур MSC-клеток. Это открывает новые перспективы для разработки методов регенеративной медицины.
© Ferra.ru
Стволовые клетки, называемые MSC-клетками, способны превращаться в различные типы тканей и играют важную роль в процессах регенерации организма. Однако их использование ограничено коротким сроком жизни в лабораторных условиях из-за старения и потери способности к делению.
Ученые установили, что удлинение теломеров позволяет сохранить активность клеток на протяжении множества делений. Путем воздействия на гены через ретровирусы удалось значительно увеличить жизнеспособность и способность MSC-клеток к размножению, отметили в пресс-службе.