Ученые нашли способ увеличить жизнь стволовых клеток

Стволовые клетки, называемые MSC-клетками, способны превращаться в различные типы тканей и играют важную роль в процессах регенерации организма. Однако их использование ограничено коротким сроком жизни в лабораторных условиях из-за старения и потери способности к делению.

Ученые установили, что удлинение теломеров позволяет сохранить активность клеток на протяжении множества делений. Путем воздействия на гены через ретровирусы удалось значительно увеличить жизнеспособность и способность MSC-клеток к размножению, отметили в пресс-службе.