Ученые назвали способ опередить исчезновение лесов в России

По официальным данным, ежегодно вырубается около 1 млн гектар леса, но при этом не учитывается того, что две трети всех лесов находятся на охраняемых природных территориях или экономически недоступны из-за низкокачественной древесины или отсутствия дорог, пояснил Крутовский.

Помимо рубок леса все чаще страдают от лесных пожаров, засух, вредных насекомых и болезней, что приводит к потере еще 3-4 млн гектар в год. Поэтому, чтобы компенсировать эти потери, России необходимо сажать деревья темпами, в три-четыре раза превышающими нынешние.

Решение этих задач будет иметь большое значение для сохранения лесных массивов России и обеспечения их устойчивости перед лицом различных угроз.