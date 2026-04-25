Опубликовано 25 апреля 2026, 20:201 мин.
Ученые НГТУ увеличили выработку ГЭС на 20%Природный аккумулятор воды
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза создали модель, которая увеличивает выработку гидроэлектростанций. Ученые учли влияние речной поймы как природного накопителя энергии. Это позволяет поднять выработку на 10%-20% без вреда для экологии.
© Ferra.ru
Речная пойма во время половодий накапливает лишнюю воду, а в маловодье отдает ее обратно. Так поддерживается уровень реки. Для прогнозов использовались обучаемые нейронные сети. Исследователи брали пробы воды из поймы реки Каменки в Новосибирске.
Для многоводных годов прирост выработки электроэнергии достигает 20%. Для маловодных 14%. Если не учитывать пойму, выработка падает на те же значения. Точный прогноз помогает планировать сбросы и накопление воды. С учетом влияния поймы оптимальная мощность Новосибирской ГЭС составила 300 мегаватт. Без учета только 198 мегаватт. Это также снижает расход топлива на тепловых электростанциях и уменьшает вредные выбросы, отметили в пресс-службе.