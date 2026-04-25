Ученые НГТУ увеличили выработку ГЭС на 20%

Речная пойма во время половодий накапливает лишнюю воду, а в маловодье отдает ее обратно. Так поддерживается уровень реки. Для прогнозов использовались обучаемые нейронные сети. Исследователи брали пробы воды из поймы реки Каменки в Новосибирске.

Для многоводных годов прирост выработки электроэнергии достигает 20%. Для маловодных 14%. Если не учитывать пойму, выработка падает на те же значения. Точный прогноз помогает планировать сбросы и накопление воды. С учетом влияния поймы оптимальная мощность Новосибирской ГЭС составила 300 мегаватт. Без учета только 198 мегаватт. Это также снижает расход топлива на тепловых электростанциях и уменьшает вредные выбросы, отметили в пресс-службе.