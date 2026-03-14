Ученые НИТУ МИСИС запатентовали 3D-печать вольфрамовых нагревателей

Ученые применили селективное лазерное плавление. В установке послойно расплавляли порошок чистого вольфрама с частицами в десятки микрометров. Процесс шел в атмосфере аргона при температуре плавления металла около 3422 градусов. Благодаря точной настройке режимов удалось получить цельный нагреватель, не требующий дополнительной оснастки.

Разработка упрощает производство и открывает путь к массовой печати таких изделий для металлургии и порошковых технологий. Исследование поддержано Российским научным фондом, отметили в пресс-службе.