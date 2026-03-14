Ученые НИТУ МИСИС запатентовали 3D-печать вольфрамовых нагревателей

Опубликовано 14 марта 2026, 13:521 мин.
Ученые НИТУ МИСИС запатентовали 3D-печать вольфрамовых нагревателейНовая технология упрощает производство
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые НИТУ МИСИС разработали и запатентовали аддитивную технологию изготовления вольфрамовых нагревателей. Эти элементы работают при температурах от 1500 до 3000 градусов и используются в вакуумных печах для спекания, термообработки, выращивания кристаллов и плавки тугоплавких металлов. Традиционные методы производства сложны и дороги, особенно для компактных изделий.
Ученые применили селективное лазерное плавление. В установке послойно расплавляли порошок чистого вольфрама с частицами в десятки микрометров. Процесс шел в атмосфере аргона при температуре плавления металла около 3422 градусов. Благодаря точной настройке режимов удалось получить цельный нагреватель, не требующий дополнительной оснастки.
Разработка упрощает производство и открывает путь к массовой печати таких изделий для металлургии и порошковых технологий. Исследование поддержано Российским научным фондом, отметили в пресс-службе.