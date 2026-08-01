Ученые НИУ «БелГУ» создали нейросеть для поиска трещин в зданиях

Опубликовано 01 августа 2026, 10:371 мин.
Ученые НИУ «БелГУ» создали нейросеть для поиска трещин в зданияхСистема анализирует фото и видео
В пресс-службе Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») сообщили, что ученые вуза разработали гибридную нейросеть, которая помогает выявлять опасные трещины в строительных конструкциях. Программа анализирует фотографии и видео и может находить дефекты, которые сложно заметить при обычном осмотре, пишет РИА Новости.
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Разработка предназначена для поиска повреждений шириной менее одного миллиметра. В отличие от стандартных алгоритмов, система должна точнее отличать реальные дефекты от визуальных помех, таких как загрязнения или неровности поверхности.
Обработка кадра среднего качества размером 256×256 пикселей занимает не более 18 миллисекунд. В дальнейшем ученые планируют расширить возможности программы для обнаружения сколов, отслоений и участков коррозии, отметили в пресс-службе.