Ученые НИУ «БелГУ» создали нейросеть для поиска трещин в зданиях

Разработка предназначена для поиска повреждений шириной менее одного миллиметра. В отличие от стандартных алгоритмов, система должна точнее отличать реальные дефекты от визуальных помех, таких как загрязнения или неровности поверхности.

Обработка кадра среднего качества размером 256×256 пикселей занимает не более 18 миллисекунд. В дальнейшем ученые планируют расширить возможности программы для обнаружения сколов, отслоений и участков коррозии, отметили в пресс-службе.