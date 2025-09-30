Ученые НИУ МИЭТ создали систему обнаружения хакеров в Wi-Fi

Как пояснили разработчики, система работает по принципу увеличения количества «крючков» вместо добавления новых «удочек». В этой аналогии датчики мониторинга представляют собой удочки, а их сетевые интерфейсы — крючки. Такой подход обеспечивает расширенный охват при меньших затратах.

Новые датчики можно интегрировать в уже действующие сети без значительных модификаций. Они способны совместно обрабатывать информацию и определять местоположение устройств злоумышленников. Модульная архитектура позволяет постепенно наращивать функциональность системы.

Разработка может применяться не только для защиты корпоративных и промышленных сетей, но и для документирования фактов целенаправленных помех в работе Wi-Fi. Это помогает компаниям собирать доказательства для обращения в правоохранительные органы.

Исследование проводилось при поддержке Фонда содействия инновациям.