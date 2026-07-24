Ученые НИЯУ МИФИ изучили материал для наномикросхем будущего

В зависимости от обработки диаман может выполнять функции проводника или изолятора. По оценке исследователей, это позволит в будущем создавать на его основе электронные схемы нанометрового размера. Благодаря двумерной структуре в одном устройстве можно разместить больше элементов, чем в традиционных микросхемах.

По словам руководителя лаборатории 2D-наноматериалов в электронике, фотонике и спинтронике вуза профессора Константина Катина, Поскольку материал имеет углеродную основу, его рассматривают для интеграции электроники с живыми тканями. Среди возможных направлений применения называют наноинтерфейсы и создание насекомых-киборгов с сенсорами, камерами и процессорами с ИИ-алгоритмами для работы в труднодоступных местах.