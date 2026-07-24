В России
Опубликовано 24 июля 2026, 23:58
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Ученые НИЯУ МИФИ изучили материал для наномикросхем будущего

Материал может применяться в ИИ-устройствах
Ученые из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» с помощью компьютерного моделирования исследовали свойства диамана. Этот материал состоит из двух слоев графена, соединенных прочными химическими связями, пишут «Известия».
Ученые НИЯУ МИФИ изучили материал для наномикросхем будущего

© Ferra.ru

В зависимости от обработки диаман может выполнять функции проводника или изолятора. По оценке исследователей, это позволит в будущем создавать на его основе электронные схемы нанометрового размера. Благодаря двумерной структуре в одном устройстве можно разместить больше элементов, чем в традиционных микросхемах.

По словам руководителя лаборатории 2D-наноматериалов в электронике, фотонике и спинтронике вуза профессора Константина Катина, Поскольку материал имеет углеродную основу, его рассматривают для интеграции электроники с живыми тканями. Среди возможных направлений применения называют наноинтерфейсы и создание насекомых-киборгов с сенсорами, камерами и процессорами с ИИ-алгоритмами для работы в труднодоступных местах.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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