Ученые Новосибирска создали метод обследования плотин без остановки ГЭС

Новая методика объединяет различные методы неразрушающего контроля. Это позволяет выявлять коррозию элементов плотин, зоны фильтрации воды и другие потенциальные дефекты. Традиционные методы, включая визуальный осмотр, часто показывают уже возникшие проблемы, тогда как комплексный подход помогает обнаруживать их на ранних стадиях.

Разработка создана при поддержке Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Методика может применяться не только в энергетике, но и в других отраслях: для картирования пещер, обследования мостов, дорожного полотна, выявления обводненности зданий и коррозии металлических конструкций, отметили в пресс-службе.