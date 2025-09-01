Ученые Новосибирска создали метод обследования плотин без остановки ГЭС

Опубликовано 01 сентября 2025, 14:321 мин.
Ученые Новосибирска создали метод обследования плотин без остановки ГЭСРазработка позволяет оценивать состояние гидротехнических сооружений
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые разработали комплексную методику обследования плотин гидроэлектростанций без прекращения их работы. Технология направлена на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, которые подвержены естественному износу и воздействию внешних факторов.
Новая методика объединяет различные методы неразрушающего контроля. Это позволяет выявлять коррозию элементов плотин, зоны фильтрации воды и другие потенциальные дефекты. Традиционные методы, включая визуальный осмотр, часто показывают уже возникшие проблемы, тогда как комплексный подход помогает обнаруживать их на ранних стадиях.
Разработка создана при поддержке Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. Методика может применяться не только в энергетике, но и в других отраслях: для картирования пещер, обследования мостов, дорожного полотна, выявления обводненности зданий и коррозии металлических конструкций, отметили в пресс-службе.