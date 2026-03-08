Ученые оценили риск сильного землетрясения в районе Сочи

Согласно картам общего сейсмического районирования, на этой территории раз в 100 лет возможны удары магнитудой до 7. Последние такие события фиксировали в прошлом веке, поэтому их повторение не исключено.

При этом Зверева подчеркнула, что нынешняя активность остается в пределах нормы. Для каждой территории рассчитаны значения уровня сейсмической активности, и сейчас они соответствуют обычным показателям.