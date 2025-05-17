Ученые оценят экосистему Азовского моря для сохранения рыбных ресурсов

В конце мая в Азовском море наступает пик нереста ряда промысловых видов рыб, включая тюльку, камбалу-калкан и пиленгаса. Это позволяет собрать наиболее полные данные о воспроизводстве рыбы и оценить, как будут развиваться их популяции в ближайшие годы.

Во время экспедиции учёные проведут замеры по нескольким направлениям: ихтиопланктон, зоопланктон, океанография, а также гидробиологические и гидрологические наблюдения. Особое внимание уделят составу и численности рыбьего молодняка, параметрам воды (солёность, температура, цвет, прозрачность), направлению течений и состоянию поверхности моря.

Собранные данные помогут сформировать научно обоснованные рекомендации по сохранению морских ресурсов и устойчивому управлению рыболовством в Азовском море.