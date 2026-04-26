Ученые определили прародину алтайских скифов с помощью изотопного анализа

В женском захоронении нашли накладку для волос в виде рогатого волка-химеры. Точно такая же химера ранее обнаружилась в районе Кызыл-Джара за 500 километров. Это подтверждает южное происхождение переселенцев. Путешествия у кочевников 5 века до нашей эры были частыми и быстрыми, но дальше 500 километров они не уходили, отметил Бородовский.

Женщины перемещались активнее мужчин, поэтому ученые полагают, что браки в основном заключались с приезжими. Со временем в пазырыкские парики добавлялись местные черты: бронзовые заколки с золотом и триквестры. Прямых контактов с соседями из Хакасии и Тувы у них не было, только косвенные культурные связи.