Ученые Пермского Политеха создали новый электропривод для бионических протезов

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в России насчитывается почти 11 миллионов инвалидов, включая 4,5 миллиона с ампутациями на уровне предплечья. Для улучшения качества жизни этих людей широко используются бионические протезы, чьи технологии постоянно совершенствуются.

Исследование, опубликованное в журнале «Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета», представляет новый взгляд на использование электродвигателей в бионических конструкциях. Ученые изучили текущие решения на рынке и предложили заменить многочисленные механические передачи линейными и сферическими двигателями, что позволяет улучшить маневренность протезов и сделать их более надежными.

Основные усовершенствования направлены на повышение эффективности системы управления и снижение затрат на обслуживание. Предложенное решение не только оптимизирует энергопотребление, но и открывает новые перспективы для использования в робототехнике и других сферах, требующих точного и надежного управления механизмами.

Ученые утверждают, что их разработки могут стать важным шагом к повышению доступности современных технологий для людей с ограниченными физическими возможностями, облегчая повседневные задачи и улучшая качество жизни.