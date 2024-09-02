Ученые Пермского Политеха улучшили качество асфальта

Новый метод включает изменение объема подаваемого воздуха в сушильный барабан, что позволяет более эффективно удалять волокна хризотил-асбеста из щебня. Это решение совмещает процесс сушки и очистки, улучшая качество асфальтобетона и снижая потребление вяжущего.

Первые испытания нового метода на заводе в Алапаевске показали хорошие результаты. Экономически выгодный асфальтобетон, произведенный с использованием нового оборудования, отвечает всем нормативам ГОСТ и демонстрирует хорошие эксплуатационные характеристики. Технология уже получила патент и может быть применена на бетонных и асфальтобетонных заводах по всей стране.