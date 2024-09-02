Ученые Пермского Политеха улучшили качество асфальта

Опубликовано 02 сентября 2024, 13:181 мин.
Ученые Пермского Политеха улучшили качество асфальтаНовый метод улучшает качество дорожного покрытия и снижает затраты
Ученые Пермского Политеха разработали новый метод регулирования содержания хризотил-асбеста в строительном щебне. Этот подход позволяет улучшить характеристики асфальта и продлить срок службы дорог. Хризотил-асбест делает асфальт более устойчивым к перепадам температур и предотвращает образование трещин, но его переизбыток ухудшает свойства дорожного покрытия и повышает стоимость производства.
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Новый метод включает изменение объема подаваемого воздуха в сушильный барабан, что позволяет более эффективно удалять волокна хризотил-асбеста из щебня. Это решение совмещает процесс сушки и очистки, улучшая качество асфальтобетона и снижая потребление вяжущего.
Первые испытания нового метода на заводе в Алапаевске показали хорошие результаты. Экономически выгодный асфальтобетон, произведенный с использованием нового оборудования, отвечает всем нормативам ГОСТ и демонстрирует хорошие эксплуатационные характеристики. Технология уже получила патент и может быть применена на бетонных и асфальтобетонных заводах по всей стране.