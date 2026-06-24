Ученые ПНИПУ нашли способ повысить прочность асфальта

В ходе экспериментов специалисты проверили 243 образца смесей с разным содержанием компонентов. Оптимальным вариантом стали составы с 1,2−1,8% волокон хризотил-асбеста и 5,9−7,2% битума. Испытания проводили при температурах от 0 до 50 градусов, также оценивались водостойкость, устойчивость к нагрузкам и образование трещин.

Ученые установили, что такая добавка помогает материалу сохранять свойства при перепадах температуры и воздействии влаги. Водостойкость разработанного асфальта достигла 95−100%, отметили в пресс-службе.