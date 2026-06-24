Ученые ПНИПУ нашли способ повысить прочность асфальта

Опубликовано 24 июня 2026, 10:231 мин.
Ученые ПНИПУ нашли способ повысить прочность асфальтаВ покрытие добавили природные волокна
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза предложили использовать волокна хризотил-асбеста для укрепления асфальтобетона. По данным исследователей, добавка может повысить прочность дорожного покрытия на 30−40%. Исследование выполнено в рамках программы «Приоритет-2030».
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В ходе экспериментов специалисты проверили 243 образца смесей с разным содержанием компонентов. Оптимальным вариантом стали составы с 1,2−1,8% волокон хризотил-асбеста и 5,9−7,2% битума. Испытания проводили при температурах от 0 до 50 градусов, также оценивались водостойкость, устойчивость к нагрузкам и образование трещин.
Ученые установили, что такая добавка помогает материалу сохранять свойства при перепадах температуры и воздействии влаги. Водостойкость разработанного асфальта достигла 95−100%, отметили в пресс-службе.