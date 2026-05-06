Ученые ПНИПУ создали программу для проектирования реакторов метанола

В основу разработки заложены математические модели процессов. Программа учитывает движение газовой смеси, нагрев и охлаждение, а также химические реакции синтеза. Расчеты выполняются по отдельным участкам реактора, что помогает выявлять перегревы, застойные зоны и снижение эффективности.

Инженер может сравнивать разные варианты конструкции и режимов работы без дорогих испытаний. Проверка показала сопоставимость результатов с коммерческими решениями. Программа ориентирована на задачи малотоннажных установок и требует меньше вычислительных ресурсов, позволяя оценивать выход продукта и оптимизировать параметры.