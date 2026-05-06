Ученые ПНИПУ создали программу для проектирования реакторов метанола

Опубликовано 06 мая 2026, 19:46
Ученые ПНИПУ создали программу для проектирования реакторов метанолаСофт подбирает параметры установки
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) создали программу для проектирования малотоннажных реакторов, где природный газ преобразуется в метанол. Инструмент позволяет задавать длину и диаметр установки, а также рассчитывать температуру, давление, скорость подачи и состав сырья.
В основу разработки заложены математические модели процессов. Программа учитывает движение газовой смеси, нагрев и охлаждение, а также химические реакции синтеза. Расчеты выполняются по отдельным участкам реактора, что помогает выявлять перегревы, застойные зоны и снижение эффективности.
Инженер может сравнивать разные варианты конструкции и режимов работы без дорогих испытаний. Проверка показала сопоставимость результатов с коммерческими решениями. Программа ориентирована на задачи малотоннажных установок и требует меньше вычислительных ресурсов, позволяя оценивать выход продукта и оптимизировать параметры.