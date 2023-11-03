Ученые подтвердили незначительный вред природе от предприятий "Норникеля"Которая ограничена санитарно-защитными зонами
Станислав Селезнев, вице-президент по экологии и промышленной безопасности "Норникеля" во время форума "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов" сообщил, что результаты второй экспедиции, проведенной Сибирским отделением РАН для изучения на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий "Норникеля", показали незначительное воздействие на природу, пишет ТАСС.
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Исследования, проведенные на протяжении двух лет, показали, что воздействие предприятий "Норникеля" на окружающую среду ограничено санитарно-защитными зонами. Эти зоны, которые включают в себя регионы от 500 метров до 2 километров вокруг предприятий, действительно ограничивают воздействие на природу.
Важно отметить, что регулярность проведения подобных исследований имеет большое значение. Это позволяет набирать и подтверждать статистические данные и следить за экологической ситуацией на территории предприятий. Этот подход способствует обеспечению экологической безопасности и соблюдению стандартов.
Таким образом, вторая экспедиция подтвердила правильность определения санитарно-защитных зон и свидетельствует о соблюдении стандартов экологической безопасности на предприятиях "Норникеля".