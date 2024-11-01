Ученые предложили новый способ борьбы с сибирским шелкопрядом

Эти патогены были выбраны благодаря их эффективности в борьбе с другими насекомыми-вредителями. Ученые считают, что совместное заражение гусениц шелкопряда вирусами и микроспоридиями приведет к лучшим результатам по сравнению с использованием каждого из паразитов отдельно.

По словам Вячеслава Мартемьянова, заведующего лабораторией экологической физиологии СО РАН, совместное заражение снижает время, необходимое для гибели 50% гусениц-вредителей, до 13 дней. В случае использования только микроспоридий это время составляет около 25 дней, а для вирусов — 30 дней.