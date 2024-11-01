Ученые предложили новый способ борьбы с сибирским шелкопрядом

Опубликовано 01 ноября 2024, 13:341 мин.
Ученые предложили новый способ борьбы с сибирским шелкопрядомС помощью патогенов
Ученые из Института систематики и экологии животных СО РАН совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты растений и Центром лесной пирологии разработали новый метод борьбы с сибирским шелкопрядом. В рамках проекта они планируют использовать сразу два его паразита: циповирус DsCPV-1 и микроспоридию рода Nosema.
© Ferra.ru
Эти патогены были выбраны благодаря их эффективности в борьбе с другими насекомыми-вредителями. Ученые считают, что совместное заражение гусениц шелкопряда вирусами и микроспоридиями приведет к лучшим результатам по сравнению с использованием каждого из паразитов отдельно.
По словам Вячеслава Мартемьянова, заведующего лабораторией экологической физиологии СО РАН, совместное заражение снижает время, необходимое для гибели 50% гусениц-вредителей, до 13 дней. В случае использования только микроспоридий это время составляет около 25 дней, а для вирусов — 30 дней.