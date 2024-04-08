Ученые предложили системы защиты для Российской орбитальной станции

Планируется, что РОС будет вращаться вокруг Земли по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что обеспечит стабильную связь и даст обзор всей земной поверхности, включая стратегически важные территории. Орбита станции пройдет через приполярные области 14 раз за сутки, что повышает риск облучения экипажа частицами высоких энергий во время солнечных вспышек.

Это новый вызов для ученых, так как Международная космическая станция, находящаяся на орбите с низким наклонением, реже подвержена воздействию космической радиации. Ученые отмечают необходимость улучшения защитных систем и разработки систем быстрой эвакуации для обеспечения безопасности экипажа и работоспособности станции.