Ученые предложили системы защиты для Российской орбитальной станции

Опубликовано 08 апреля 2024, 23:39
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Ученые предложили системы защиты для Российской орбитальной станцииОт солнечных вспышек
На пресс-конференции в Москве руководитель Центра анализа космической погоды НИИЯФ МГУ Владимир Калегаев предложил разработать системы быстрой эвакуации экипажа для Российской орбитальной станции (РОС). Это позволит защитить космонавтов от облучения частицами высоких энергий во время сильных солнечных вспышек, которые могут проникнуть на станцию в некоторых точках ее орбиты.
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Планируется, что РОС будет вращаться вокруг Земли по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что обеспечит стабильную связь и даст обзор всей земной поверхности, включая стратегически важные территории. Орбита станции пройдет через приполярные области 14 раз за сутки, что повышает риск облучения экипажа частицами высоких энергий во время солнечных вспышек.
Это новый вызов для ученых, так как Международная космическая станция, находящаяся на орбите с низким наклонением, реже подвержена воздействию космической радиации. Ученые отмечают необходимость улучшения защитных систем и разработки систем быстрой эвакуации для обеспечения безопасности экипажа и работоспособности станции.