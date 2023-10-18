Ученые предрекли тройную эпидемию вирусов в России

Ученые предрекли тройную эпидемию вирусов в РоссииСезонных вирусов, вируса гриппа и COVID-19
Елена Эсауленко, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, во время конференции "Новый сезон - старые проблемы" сообщила, что ученые предупреждают о возможной тройной эпидемии в нынешнем респираторном сезоне, которая включает сезонные вирусы, вирус гриппа и COVID-19, пишет ТАСС.
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В этом сезоне нас ожидает тридемия, или тройная эпидемия. Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов. Симптоматика всех трех заболеваний очень похожая, поэтому поставить точный диагноз достаточно трудно. Кроме того, нужно учитывать, что возможно развитие тяжелых заболеваний, присоединение бактериальных инфекций, обострение хронических заболеваний. Тем не менее к сезону мы полностью готовы, у нас есть клинические рекомендации, постоянно совершенствуются диагностические возможности, появляются новые лекарства.
Также Эсауленко отметила, что коронавирус, несмотря на снижение опасности, все еще представляет угрозу из-за его высокой заразности и появления новых штаммов, таких как "Эрис" и "Пирола".