Ученые РАН и МГУ создали карту приполярных областей Луны

Карта охватывает северную и южную приполярные области Луны, ограниченные параллелями +/-55°. Важной целью проекта было отображение места посадки индийского космического аппарата «Чандраян-3» и падений других миссий, в том числе российской «Луны-25».

Работа была выполнена сотрудниками лаборатории геохимии Луны и планет РАН и Государственного астрономического института МГУ. Карта составлена в масштабе 1:11,5 млн в полярной стереографической проекции. Рельеф лунной поверхности был проиллюстрирован с использованием многоцветной гипсометрической окраски и дополнен аналитической отмывкой, полученной из цифровой модели данных лазерного альтиметра LOLA с борта аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.

На карте обозначены места падений различных космических аппаратов, а также ключевые лунные образования с подписями на латыне и русском языках.