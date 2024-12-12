Ученые РАН и МГУ создали карту приполярных областей Луны

Ученые РАН и МГУ создали карту приполярных областей ЛуныКарта поможет в исследовании прошлых и будущих лунных экспедиций
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Карта охватывает северную и южную приполярные области Луны, ограниченные параллелями +/-55°. Важной целью проекта было отображение места посадки индийского космического аппарата «Чандраян-3» и падений других миссий, в том числе российской «Луны-25».
Работа была выполнена сотрудниками лаборатории геохимии Луны и планет РАН и Государственного астрономического института МГУ. Карта составлена в масштабе 1:11,5 млн в полярной стереографической проекции. Рельеф лунной поверхности был проиллюстрирован с использованием многоцветной гипсометрической окраски и дополнен аналитической отмывкой, полученной из цифровой модели данных лазерного альтиметра LOLA с борта аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.
На карте обозначены места падений различных космических аппаратов, а также ключевые лунные образования с подписями на латыне и русском языках.