В России
Опубликовано 12 декабря 2024, 22:16
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Ученые РАН и МГУ создали карту приполярных областей Луны

Карта поможет в исследовании прошлых и будущих лунных экспедиций
Ученые Российской академии наука (РАН) и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) подготовили карту приполярных областей Луны и обзор лунных экспедиций, как прошлых, так и будущих. Результаты работы были опубликованы в журнале Solar System Research и выполнены при поддержке Минобрнауки России.
Ученые РАН и МГУ создали карту приполярных областей Луны

© Ferra.ru

Карта охватывает северную и южную приполярные области Луны, ограниченные параллелями +/-55°. Важной целью проекта было отображение места посадки индийского космического аппарата «Чандраян-3» и падений других миссий, в том числе российской «Луны-25».

Работа была выполнена сотрудниками лаборатории геохимии Луны и планет РАН и Государственного астрономического института МГУ. Карта составлена в масштабе 1:11,5 млн в полярной стереографической проекции. Рельеф лунной поверхности был проиллюстрирован с использованием многоцветной гипсометрической окраски и дополнен аналитической отмывкой, полученной из цифровой модели данных лазерного альтиметра LOLA с борта аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter.

На карте обозначены места падений различных космических аппаратов, а также ключевые лунные образования с подписями на латыне и русском языках.