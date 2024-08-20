В России
Опубликовано 20 августа 2024, 15:09
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Ученые РАН нашли новый подход к предотвращению рецидивов рака

Дело в белковом комплексе
В пресс-службе Института цитологии РАН сообщили, что ученые обнаружили новые биологические механизмы, которые могут предотвратить рецидив онкологических заболеваний. Исследования показали, что убиквитин-протеосомная система (УПС), белковый комплекс, отвечающий за расщепление около 80% белков в клетках, играет ключевую роль в рецидиве рака.
Ученые РАН нашли новый подход к предотвращению рецидивов рака

© Ferra.ru

УПС контролирует деградацию белков, участвующих в возникновении и распространении опухолей. В будущем воздействие на эту систему с помощью лекарств может стать новым подходом к предотвращению метастазов и рецидивов. На данный момент, несмотря на лечение, риск повторного возникновения рака остается высок.

Изучение УПС показало, что её компоненты взаимодействуют с белками, влияющими на развитие рецидива. В каждой стадии рецидива УПС ведёт себя по-разному, что открывает перспективы для создания более эффективных методов борьбы с раком, отметили в пресс-службе.

Учёные установили, что активность определённых ферментов УПС может поддерживать раковые клетки в «спящем» состоянии, что увеличивает их устойчивость к химиотерапии. Напротив, снижение активности этих ферментов «пробуждает» опухолевые клетки, способствуя их росту.