Ученые РАН нашли новый подход к предотвращению рецидивов рака

УПС контролирует деградацию белков, участвующих в возникновении и распространении опухолей. В будущем воздействие на эту систему с помощью лекарств может стать новым подходом к предотвращению метастазов и рецидивов. На данный момент, несмотря на лечение, риск повторного возникновения рака остается высок.

Изучение УПС показало, что её компоненты взаимодействуют с белками, влияющими на развитие рецидива. В каждой стадии рецидива УПС ведёт себя по-разному, что открывает перспективы для создания более эффективных методов борьбы с раком, отметили в пресс-службе.

Учёные установили, что активность определённых ферментов УПС может поддерживать раковые клетки в «спящем» состоянии, что увеличивает их устойчивость к химиотерапии. Напротив, снижение активности этих ферментов «пробуждает» опухолевые клетки, способствуя их росту.