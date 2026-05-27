Ученые РАН подтвердили, что высота цунами на Камчатке достигала 16 метров

Ученые уточнили последствия землетрясения

Ученые Российской академии наук (РАН) завершили исследование последствий землетрясения на Камчатке, произошедшего 29 июня 2025 года. По итогам обследования установлено, что высота цунами на отдельных участках южной Камчатки и острова Парамушир достигала 10−16 метров. В других районах высота заплеска составила от 5 до 10 метров.