Ученые РАН подтвердили, что высота цунами на Камчатке достигала 16 метров

Опубликовано 27 мая 2026, 16:501 мин.
Ученые РАН подтвердили, что высота цунами на Камчатке достигала 16 метровУченые уточнили последствия землетрясения
Ученые Российской академии наук (РАН) завершили исследование последствий землетрясения на Камчатке, произошедшего 29 июня 2025 года. По итогам обследования установлено, что высота цунами на отдельных участках южной Камчатки и острова Парамушир достигала 10−16 метров. В других районах высота заплеска составила от 5 до 10 метров.
© Ferra.ru
По словам президент РАН Геннадия Красникова, в работе участвовали сотрудники Института физики Земли имени Шмидта РАН, МГУ имени Ломоносова, Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба» РАН и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По спутниковым и радарным данным ученые построили модель поверхности сейсмического разрыва. Максимальные смещения, достигавшие 15 метров, зафиксировали в районе южной Камчатки и Парамушира, отметил Красников.