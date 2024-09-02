Ученые РАН создадут экспресс-тест для диагностики «болезни купальщиков» в воде

Шистосомоз затрагивает более 240 миллионов человек по всему миру. Паразиты проникают в организм через кожу при купании в зараженных водоемах, вызывая воспаления в органах. В России распространены родственные паразиты, вызывающие дерматит.

Дмитриева уточнила, что существующие методы диагностики затратны и трудоемки. Новый тест позволит быстро и точно выявлять личинки Schistosoma в воде, используя уникальные участки их ДНК. Разработка метода планируется завершить к 2025 году. В конце года ученые отправятся в Гвинею для испытания новых технологий в полевых условиях.