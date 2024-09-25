Ученые РАН создали универсальную вибромашину для горной отрасли

Опубликовано 25 сентября 2024, 20:311 мин.
Ученые РАН создали универсальную вибромашину для горной отраслиНовый агрегат выполняет несколько функций одновременно
Института проблем машиноведения РАН (ИПМаш РАН) в Санкт-Петербурге создали универсальную вибромашину, предназначенную для горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Она отличается от аналогичных устройств тем, что может выполнять сразу несколько сложных функций благодаря уникальной конструкции и современному программному обеспечению.
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По информации пресс-службы ИПМаш РАН, вибромашина способна перемешивать сыпучие смеси, транспортировать материалы в режиме конвейера и генерировать асимметричные колебания для «уплотнения» и «выталкивания» материалов. В отличие от традиционных установок, которые могут выполнять только одну задачу, новый агрегат обеспечивает многозадачность.
Специалисты института разработали специальные цифровые алгоритмы для управления вибрацией, что решает проблему шумов и лишних данных, затрудняющих управление. Вибромашина использует дебалансы, жестко связанные с двигателем, для эффективного управления колебаниями.