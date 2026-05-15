Опубликовано 15 мая 2026, 20:57
1 мин.

Ученые РАН выявили новый закон разрушения горных пород

Модель проверили на разломе Байкала
Ученые Института динамики геосфер имени академика М. А. Садовского РАН совместно с коллегами из Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН установили новый закон разрушения горных пород. Он описывает процессы на масштабах от микрометров до десятков километров и отличается от ранее использовавшейся фрактальной модели, пишут «Известия».
Исследование проводилось на Приморском разломе Байкальской рифтовой зоны протяженностью более 250 км. Специалисты изучили трещины в минералах, включая кристаллы циркона, а также крупные разломы. Для анализа использовались нейросети и методы математической статистики.

Было установлено, что мелких фрагментов при разрушении образуется меньше, чем предполагала прежняя модель с самоподобным ростом трещин. Новый метод лучше отражает реальные физические процессы и работает на всех исследованных масштабах.

По словам руководителя проекта Геворга Кочаряна из Института динамики геосфер РАН, разработанная модель позволит точнее прогнозировать поведение разломов, условия возникновения землетрясений и свойства пород при добыче полезных ископаемых.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
