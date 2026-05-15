Ученые РАН выявили новый закон разрушения горных пород

Исследование проводилось на Приморском разломе Байкальской рифтовой зоны протяженностью более 250 км. Специалисты изучили трещины в минералах, включая кристаллы циркона, а также крупные разломы. Для анализа использовались нейросети и методы математической статистики.

Было установлено, что мелких фрагментов при разрушении образуется меньше, чем предполагала прежняя модель с самоподобным ростом трещин. Новый метод лучше отражает реальные физические процессы и работает на всех исследованных масштабах.

По словам руководителя проекта Геворга Кочаряна из Института динамики геосфер РАН, разработанная модель позволит точнее прогнозировать поведение разломов, условия возникновения землетрясений и свойства пород при добыче полезных ископаемых.