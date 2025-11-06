Ученые раскрыли механизм проникновения растительного лекарства в клетку

Опубликовано 06 ноября 2025, 23:541 мин.
Ученые раскрыли механизм проникновения растительного лекарства в клеткуИсследование хелидоновой кислоты открывает путь к новым препаратам
Специалисты Сибирского государственного медицинского университета определили, как хелидоновая кислота проникает в клетки организма. Это природное вещество содержится в чистотеле и соссюрее и обладает противовоспалительными и защитными свойствами.
Исследование механизма доставки проводилось с помощью компьютерного моделирования. Ученые проанализировали десятки человеческих белков-переносчиков, используя методы молекулярного докинга и молекулярной динамики.
Лабораторные эксперименты с клеточными культурами подтвердили способность клеток поглощать хелидоновую кислоту. Для анализа применялась высокоточная хроматография.
Открытие создает основу для разработки новых эффективных препаратов целевого действия. Такие лекарства смогут доставлять активные вещества непосредственно к пораженным клеткам, снижая побочные эффекты.
В дальнейшем ученые планируют провести более сложное компьютерное моделирование для изучения движения кислоты через мембрану.