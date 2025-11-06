Ученые раскрыли механизм проникновения растительного лекарства в клетку

Исследование хелидоновой кислоты открывает путь к новым препаратам

Специалисты Сибирского государственного медицинского университета определили, как хелидоновая кислота проникает в клетки организма. Это природное вещество содержится в чистотеле и соссюрее и обладает противовоспалительными и защитными свойствами.