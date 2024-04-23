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В России
Опубликовано 23 апреля 2024, 22:04
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Ученые разгадали структуру вируса клещевого энцефалита для улучшения вакцин

С использованием метода криоэлектронной микроскопии
Российские ученые совместно с китайскими коллегами приступили к анализу структуры вирусных частиц в инактивированной вакцине против клещевого энцефалита. С использованием метода криоэлектронной микроскопии им удалось получить высококачественное изображение вириона вируса с разрешением 3.8 Å.
Ученые разгадали структуру вируса клещевого энцефалита для улучшения вакцин

© Ferra.ru

Эти результаты, по словам ученых, помогут в дальнейших исследованиях и профилактике различных опасных заболеваний, вызываемых флавивирусами, такими как денге, вирус Зика и лихорадка Западного Нила.

Сотрудники Института полиомиелита разработали уникальную методику очистки вакцины от клещевого энцефалита, что позволило провести исследование структуры вируса. Электронная микроскопия выявила выраженную асимметрию в структуре вирусных частиц, что может быть полезно для дальнейшего улучшения вакцин и разработки новых препаратов.

Исследования проводились совместно с Московским государственным университетом и рядом научных центров, включая Федеральный научный центр институт полиомиелита им. М. П. Чумакова РАН

Источник:Наука.рф
Автор:Ингела Воробьева
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