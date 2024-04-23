Ученые разгадали структуру вируса клещевого энцефалита для улучшения вакцин

Эти результаты, по словам ученых, помогут в дальнейших исследованиях и профилактике различных опасных заболеваний, вызываемых флавивирусами, такими как денге, вирус Зика и лихорадка Западного Нила.

Сотрудники Института полиомиелита разработали уникальную методику очистки вакцины от клещевого энцефалита, что позволило провести исследование структуры вируса. Электронная микроскопия выявила выраженную асимметрию в структуре вирусных частиц, что может быть полезно для дальнейшего улучшения вакцин и разработки новых препаратов.

Исследования проводились совместно с Московским государственным университетом и рядом научных центров, включая Федеральный научный центр институт полиомиелита им. М. П. Чумакова РАН