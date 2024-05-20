Ученые разработали новый метод борьбы с обледенением самолетов

Эта разработка имеет широкий потенциал применения в авиации. Она может использоваться для защиты важных элементов воздушных судов, таких как элероны и закрылки, а также для предотвращения обледенения датчиков на корпусе самолета. Это особенно важно, учитывая, что неполадки в их работе могут привести к серьезным аварийным ситуациям.

Используемая технология включает наносекундную лазерную обработку поверхности алюминия, создавая микрорельеф, а затем нанесение слоя органических молекул, которые предотвращают соприкосновение с водой. Этот метод обеспечивает эффективную защиту поверхности, делая ее водоотталкивающей и повышая надежность самолетов.