Ученые разработали новый метод очистки сточных вод

Ученые отобрали образцы сточных вод и культивировали 23 культуры микроводорослей, способных снизить концентрацию тяжелых металлов до уровня, безопасного для питьевой воды. Метод биологической очистки с последующим использованием специальных реагентов и обратного осмоса позволяет эффективно удалять органические и неорганические вещества из сточных вод, отметили в пресс-службе.

Этот проект входит в рамки комплексной программы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», направленной на улучшение экологической ситуации в регионе. Разработанная технология может быть успешно применена на всех угольных предприятиях России, что сделает производство более экологически чистым.