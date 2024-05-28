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В России
Опубликовано 28 мая 2024, 19:30
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Ученые разработали новый метод очистки сточных вод

С помощью микроводорослей
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Кемеровского государственного университета и МГУ имени Ломоносова представили новый метод очистки карьерных и поверхностных сточных вод с использованием микроводорослей и цианобактерий. Испытания мобильной установки на угольных предприятиях показали успешные результаты.
Ученые разработали новый метод очистки сточных вод

© Ferra.ru

Ученые отобрали образцы сточных вод и культивировали 23 культуры микроводорослей, способных снизить концентрацию тяжелых металлов до уровня, безопасного для питьевой воды. Метод биологической очистки с последующим использованием специальных реагентов и обратного осмоса позволяет эффективно удалять органические и неорганические вещества из сточных вод, отметили в пресс-службе.

Этот проект входит в рамки комплексной программы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс», направленной на улучшение экологической ситуации в регионе. Разработанная технология может быть успешно применена на всех угольных предприятиях России, что сделает производство более экологически чистым.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#наука
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#исследование
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#вода