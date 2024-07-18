Ученые разработали прочный материал из отходов TetraPak

Как сообщили в пресс-службе вуза, новая разработка отличается улучшенными упруго-прочностными характеристиками и сниженной себестоимостью в два-три раза благодаря использованию отходов. Материал можно использовать для создания напольных и стеновых покрытий, тротуарной плитки и мебельных фасадов.

Процесс изготовления материала включает плавление полиэтилена при температуре 150 градусов, добавление измельченных отходов TetraPak и их смешивание с полиэтиленом. Полученная смесь охлаждается до комнатной температуры, отметили в пресс-службе.

Метод ученых МГУ им. Н. П. Огарева прост и доступен, что значительно облегчает переработку упаковки TetraPak. Ректор университета Дмитрий Глушко отметил, что использование вторичного сырья способствует снижению затрат, эффективному потреблению ресурсов и улучшению экологической обстановки.