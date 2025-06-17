Ученые разработали систему мониторинга Черного моря

Программа рассчитана на разные сроки — от одного года до десяти лет. В 2025 году планируется провести первоначальные исследования вдоль 55-километрового участка побережья от мыса Железный Рог до мыса Анапский. Ученые будут изучать прибрежную акваторию глубиной до 7 метров, где особенно заметно движение донных отложений.

Исследования включат геодезические работы, химические и микробиологические анализы, а также оценку состояния редких видов животных и растений. Наблюдения будут вестись по 55 контрольным профилям, расположенным через каждый километр. Это позволит получить точные и сопоставимые данные по всей территории.

Полученная информация станет основой для долгосрочной программы мониторинга. Она поможет оценить эффективность восстановительных работ, выявить наиболее уязвимые участки побережья и создать систему оперативного реагирования на возможные ЧС в будущем.

Сейчас предложения ученых рассматриваются в Минобрнауки и МЧС России.