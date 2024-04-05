Ученые разработали воздушные фильтры с «самоочищающимся» эффектом

Эти фильтры, созданные на основе новых композитных наноструктур, могут применяться в различных системах кондиционирования и очистки воздуха, включая использование в домах, офисах и автомобилях. Аналогов новой разработки в мире нет, добавили в пресс-службе.

Прототип воздушного фильтра для очистителя воздуха Sharp уже разработан в лаборатории университета с производительностью 200 кубических метров в час. Исследования показали, что эти фильтры демонстрируют высокую эффективность в лабораторных условиях, а также способны эффективно бороться с аллергенами, такими как пыльца одуванчика.

Руководитель проекта Максим Пугачевский отметил, что новые воздушные фильтры обладают уникальными свойствами, позволяющими быстро разрушать органические патогены за счет специальных физико-химических процессов на синтезированном наноматериале.