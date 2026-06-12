Ученые РФ нашли ключевой фактор успеха иммунотерапии рака

В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что работа выполнена на основе данных 624 пациентов из разных стран с различными типами опухолей, включая рак легких, меланому и опухоли желудочно-кишечного тракта. У всех больных изучали структуру кишечной микрофлоры и сопоставляли ее с результатами терапии.

Исследователи выделяли группы бактерий с похожими функциями и оценивали их влияние на лечение. Выяснилось, что лучший эффект наблюдается, когда преобладают «родные» кишечные микроорганизмы. Присутствие бактерий из других частей организма снижало результативность терапии.

Стабильная микрофлора участвует в обмене веществ и поддержке иммунного ответа, тогда как ее нарушение может мешать действию иммунотерапии, отметили в пресс-службе.