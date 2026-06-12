В России
Опубликовано 12 июня 2026, 13:31
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Ученые РФ нашли ключевой фактор успеха иммунотерапии рака

Роль микрофлоры кишечника
Российские ученые установили, что эффективность иммунотерапии при онкологических заболеваниях зависит не только от отдельных полезных бактерий в кишечнике, но и от устойчивости всей микробной системы. Речь идет о балансе микрофлоры и присутствии «чужеродных» видов, которые могут влиять на результат лечения.
Ученые РФ нашли ключевой фактор успеха иммунотерапии рака

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В пресс-службе Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что работа выполнена на основе данных 624 пациентов из разных стран с различными типами опухолей, включая рак легких, меланому и опухоли желудочно-кишечного тракта. У всех больных изучали структуру кишечной микрофлоры и сопоставляли ее с результатами терапии.

Исследователи выделяли группы бактерий с похожими функциями и оценивали их влияние на лечение. Выяснилось, что лучший эффект наблюдается, когда преобладают «родные» кишечные микроорганизмы. Присутствие бактерий из других частей организма снижало результативность терапии.

Стабильная микрофлора участвует в обмене веществ и поддержке иммунного ответа, тогда как ее нарушение может мешать действию иммунотерапии, отметили в пресс-службе.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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