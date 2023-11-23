Ученые Росатома создадут прибор для геологоразведки полезных ископаемых

Ученые Росатома создадут прибор для геологоразведки полезных ископаемыхУже завершены расчеты
Ученые из Росатома, работая в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований (ТРИНИТИ), планируют к 2025 году создать инновационный мюонный томограф, который перевернет методы геологоразведки в России, пишет ТАСС.
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Этот прибор обеспечит трехмерное изображение грунта при поиске твердых полезных ископаемых, значительно сократив количество необходимых скважин в сравнении с традиционными методами до 10 раз. Снижение бурильных работ позволит сократить расходы и ускорить поиск месторождений.
Основанный на сцинтиллирующих оптоволокнах с регистрацией фотонов, детектор мюонов использует уникальное программное обеспечение для трехмерной визуализации плотности грунта. Этот метод безопасен для человека и не требует специальных лицензий, отметил руководитель проекта доктор физико-математических наук Александр Голубев.
Уже завершены расчеты основных параметров детектора и создан прототип модуля мюонного томографа. К концу 2024 года планируется начать испытания опытного образца, отмечают специалисты.