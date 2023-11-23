Ученые Росатома создадут прибор для геологоразведки полезных ископаемых

Этот прибор обеспечит трехмерное изображение грунта при поиске твердых полезных ископаемых, значительно сократив количество необходимых скважин в сравнении с традиционными методами до 10 раз. Снижение бурильных работ позволит сократить расходы и ускорить поиск месторождений.

Основанный на сцинтиллирующих оптоволокнах с регистрацией фотонов, детектор мюонов использует уникальное программное обеспечение для трехмерной визуализации плотности грунта. Этот метод безопасен для человека и не требует специальных лицензий, отметил руководитель проекта доктор физико-математических наук Александр Голубев.

Уже завершены расчеты основных параметров детектора и создан прототип модуля мюонного томографа. К концу 2024 года планируется начать испытания опытного образца, отмечают специалисты.