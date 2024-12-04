В России
Опубликовано 04 декабря 2024, 17:25
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Ученые России и Казахстана разработали алгоритм для мониторинга экологии

Новый инструмент ускорит анализ данных об окружающей среде
Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно с коллегами из Казахского национального университета имени аль-Фараби создали алгоритм, который автоматизирует сбор и анализ данных об экологической ситуации. Разработка аккумулирует разрозненные данные в геоинформационных системах.
Ученые России и Казахстана разработали алгоритм для мониторинга экологии

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По словам заведующего кафедрой математического моделирования НГУ Владимира Барахнина, алгоритм помогает интегрировать данные из разных таблиц и отображать их на карте для анализа экологической обстановки. Это важно как для России, так и для Казахстана, где сбор экологической информации осложнен бюрократическими преградами и несогласованностью данных из различных ведомств.

Система использует гибридный подход, объединяющий правила извлечения данных и онтологии, которые интерпретируют их значение. Например, данные о погоде или загрязнении воды автоматически связываются с соответствующими категориями, такими как «город» или «температура». Такой подход позволяет точнее обрабатывать данные и выявлять новые закономерности.

Один из ключевых блоков алгоритма — анализ состояния водных ресурсов. Это особенно важно для региона, поскольку многие сибирские реки, например Иртыш, берут начало в Казахстане.