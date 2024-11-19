Ученые Самарского университета создали лазерные «иглы»

Разработка отличается равномерным распределением световой энергии в фокусе, что позволяет компенсировать погрешности настройки оборудования. Это обеспечивает стабильность и высокую точность работы даже при минимальных отклонениях в оптической системе.

Миниатюризация является ключевым преимуществом разработки: длина «иглы» не превышает нескольких длин волн света, а размеры оптических элементов составляют всего несколько сотен нанометров. Такая точность делает их незаменимым инструментом для нанотехнологий.

Ученые продолжают совершенствовать методику формирования лазерных лучей и разрабатывают новые модели для оптимизации структуры микроскопических оптических элементов.