Опубликовано 19 ноября 2024, 13:541 мин.
Ученые Самарского университета создали лазерные «иглы»Разработка повысит точность обработки материалов
В пресс-службе Самарского университета сообщили, что ученые вуза разработали лазерные «иглы», которые позволяют с высокой точностью модифицировать материалы на наноуровне. Технология может использоваться в создании сложных структур с улучшенными свойствами и в оптической микроскопии для получения изображений высокого разрешения.
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Разработка отличается равномерным распределением световой энергии в фокусе, что позволяет компенсировать погрешности настройки оборудования. Это обеспечивает стабильность и высокую точность работы даже при минимальных отклонениях в оптической системе.
Миниатюризация является ключевым преимуществом разработки: длина «иглы» не превышает нескольких длин волн света, а размеры оптических элементов составляют всего несколько сотен нанометров. Такая точность делает их незаменимым инструментом для нанотехнологий.
Ученые продолжают совершенствовать методику формирования лазерных лучей и разрабатывают новые модели для оптимизации структуры микроскопических оптических элементов.