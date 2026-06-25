Ученые Сеченовского университета научились менять форму клеток

Опубликовано 25 июня 2026, 19:311 мин.
Ученые Сеченовского университета научились менять форму клетокТехнология создана для биопечати тканей
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза разработали метод управления формой клеточных сфероидов, которые используются в тканевой инженерии и создании моделей органов. Технология позволяет получать живые трехмерные структуры с заданной геометрией, пишет ТАСС.
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Для этого ученые изготовили специальные микроформы с помощью 3D-печати и разместили в них клетки. Также исследователи временно изменяли свойства клеточного каркаса, чтобы управлять формированием конструкций.
В результате удалось получить устойчивые структуры разных форм, включая варианты в виде «кирпичиков» и звезд. Такие конструкции имеют большую площадь поверхности относительно объема, что может улучшить поступление кислорода и питательных веществ, отметили в пресс-службе.
Разработка может применяться в биопечати, тканевой инженерии и при создании платформ для испытаний лекарств. Следующим этапом станет изучение влияния формы клеток на развитие тканей.