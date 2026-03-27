Ученые Сеченовского университета создали модель старения иммунной системы

Опубликовано 27 марта 2026, 21:211 мин.
Ученые Сеченовского университета создали модель старения иммунной системыМодель рассчитывает динамику Т-клеток
Ученые Центра математического моделирования Сеченовского университета разработали математическую модель, которая позволяет количественно оценить старение иммунной системы человека на протяжении всей жизни. Она учитывает изменения от первых дней до глубокой старости.
© Ferra.ru
Согласно модели, пик численности иммунных Т-клеток приходится на четыре года. Затем следует спад в юности, а новые подъемы фиксируются к 40 и 64 годам. Модель также помогает понять адаптацию клеток после удаления тимуса — главной «фабрики» Т-клеток.
В дальнейшем ученые планируют расширить модель для описания инфекций, онкологических и аутоиммунных заболеваний. На ее основе создадут виртуальную платформу работы иммунной системы. Она будет полезна при разработке новых лекарств для борьбы с болезнями и коррекции процессов старения, отметили в пресс-службе вуза.